Тука: Україна має припинити “загравання” з угорською владою

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляє, що Україна має припинити “загравання” з угорською владою, яка брутально зневажає українські закони.

Про це Тука написав на своїй сторінці у Facebook.

“Чи висилати консула? Є сумніви? Дипломат грубо порушує норми поведінки і має бути покараним за це. Годі загравати з угорською владою, яка публічно брутально зневажає закони України”, - написав він.

Як зазначив Тука, усвідомлюючи порушення закону, влада Угорщини не вибачилась, не запропонувала пошуку шляху до порозуміння. “Угорська влада почала, фактично, шантажувати Україну. Реакція на дії шантажиста має бути однозначною: всі дипломатичні установи, які діють на території України мають дотримуватись українського законодавства”, - заявив заступник міністра.

Він також висловив переконання, що Верховна Рада зобов'язана прийняти законний механізм реагування держави на випадки подвійного громадянства в Україні. “Замовчування призводить лише до погіршення ситуації”, - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Береговому українцям видали угорські паспорти.