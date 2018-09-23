У Китаї заблокували 4 тисячі “шкідливих” сайтів

Влада КНР за три місяці заблокувала більше 4 тис. “шкідливих” веб-сайтів і акаунтів, заявили у Національному управлінні протидії нелегальним і порнографічним публікаціям.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Під блокування потрапили облікові записи та сайти, запідозрені в шахрайстві, поширенні порнографії, вербування в релігійні організації і навіть у “поширенні чуток”. Компанія з виявлення “шкідливого контенту” стартувала в травні. За цей час було виявлено 120 порушень, приписи про їх усунення отримали 230 фірм. Зокрема, була закрита стрімінговая платформа, що налічувала понад 3 млн користувачів. Вона поширювала порнографію і базувалася на території Камбоджі.

В кінці серпні китайська влада запустили в національному сегменті інтернету платформу Piyao для “спростування чуток”. Вона контролюється 27 відомствами і відстежує підозрілу інформацію в соціальних мережах і месенджерах. Це сталося паралельно з початком розслідування щодо платформ на предмет порушення нового закону про кібербезпеку зокрема, розміщенні контенту, що містить “тероризм, фальшиві чутки і порнографію”. Була також обмежена видача ліцензій на онлайн-ігри. Це призвело до втрати акціями найбільших соцмереж Китаю Momo, Weibo і YY від 11% до 17% вартості.