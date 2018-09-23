У Львові на Форумі видавців читали твори Сенцова

У Львові в межах Форуму видавців-2018 провели письменницький марафон на підтримку політв’язня Кремля Олега Сенцова, який голодує 133-й день.

Українські й закордонні письменники, правозахисники та журналісти прочитали власні тексти й тексти Сенцова, повідомляє “Громадське”.

Марафон організували у центрі міста біля Ратуші - на її будівлі вивісили великий банер на підтримку Сенцова. Учасники марафону прийшли з плакатами #SaveSentsov.

На акцію з окупованого Криму приїхали мати та племінниця іншого політв’язня Кремля - Олександра Кольченка.

«Такі акції потрібні, я дуже вдячна організаторам, усім, хто бере участь та прийшов підтримати. Це - один з методів боротьби для звільнення політв’язнів. Я сподіваюся, що Олег та мій син, і інші політв’язні повернуться на територію України», - сказала матір Олександра Кольченка Лариса та додала, що для її сина нещодавно вдалося через правозахисників передати ліки.

Українська журналістка та правозахисниця Лариса Денисенко виступила на марафоні та прочитала уривок з оповідання Сенцова «Школа».

«Я раджу всім почитати бодай початок і кінець цього оповідання. Там дуже багато пояснень того, яким він є. І того, яким він сформований, на що він піде і на що ніколи не піде», - сказала Денисенко та додала, що правозахисники, зокрема ПЕН-клуб постійно проводить подібні акції.