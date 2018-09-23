У Львові відкрили новий пластовий рік (фото)

Сьогодні, 23 вересня, на площі Ринок у Львові відбулося урочисте відкриття пластового року. За традицією перед урочистостями пластуни були присутні на літургії.

Відкривати новий пластовий рік на площі зібралось кілька сотень пластунів. Усі вони вишикувалися по куренях, а також по старшенству - від найменших до найбільших. Усі пластуни разом проказали молитву "Отче наш". Після цього відбулося винесення прапору.

"У нашій історії пластуни зробили безліч добрих справ. Будуйте своє майбутнє в Україні, давайте будемо прикладом того, що успішним і заможним можна бути на рідній землі. Будьте єдиними і тоді ми створимо велику могутню державу”, - сказав під час урочистостей голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Потім усі перемістилися у сквер "На валах", де розпочався пластовий ярмарок. На ньому мешканці та гості міста змогли ознайомитися з різними пластовими заняттями: тереновими іграми (квестами) для дорослих, пластовими забавами, ярмарком, мистецькими вмілостями.

Також були доступні настільні ігри, радіоточка. Пластуни частували гостей своїми стравами. Окремо працював інформаційний центр, де можна було заповнити анкету вступу до організації.

Відкриття пластового року відбувається щороку у кожному осередку Пласту в Україні. В такий спосіб пластуни прощаються з теплим таборовим літом та починають пластовий рік.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора