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У Литві на богослужіння Папи Римського зібрались понад 100 тисяч вірян

23 вересня, 2018 - 22:05
Фото: delfi.lt

У Литві понад 100 тисяч вірян у неділю вранці зібралися у каунаському парку Сантакос для участі у богослужінні, яке проведе Папа Римський Франциск.

Про це повідомляє Delfi.

"Понтифіка, який прибув до сонячного Каунаса під співи у відкритому папамобілі, натовп зустрів, махаючи прапорами Литви і Ватикану. З раннього ранку на площі демонструвалися документальні фільми, віряни ділилися своїми враженнями. Для освітлення заходу прибуло близько 200 закордонних журналістів, ніч у дванадцяти школах Каунаса провели 1400 пілігримів з України, Білорусі, Польщі, Латвії та Росії. Всього на богослужіння Папи Франциска зібралося понад 100 тисяч людей", - йдеться у повідомленні.

Звертаючись до вірян перед початком меси, литовський єпископ Кястутіс Кевалас сказав, що підтримка церкви дуже важлива для зміцнення свободи Литви.

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