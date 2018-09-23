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У Норвегії затримали росіянина за підозрою у шпигунстві

23 вересня, 2018 - 18:32
Фото з відкритих джерел

У Норвегії в аеропорту Осло затримали громадянина РФ за підозрою в "незаконній розвідувальній діяльності на території держави".

Про це йдеться в повідомленні Reuters з посиланням на заяву поліції.

"У п'ятницю, 21 вересня, поліція Норвегії затримала російського громадянина за підозрою в незаконній розвідувальній діяльності", - повідомили виданню в поліції. Чоловік буде перебувати під вартою протягом двох тижнів у зв'язку з наявним "ризиком знищення доказів".

Відомо, що громадянин РФ цього тижня  відвідував семінар з питань діджиталізації у парламенті Норвегії.

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