У Норвегії затримали росіянина за підозрою у шпигунстві

У Норвегії в аеропорту Осло затримали громадянина РФ за підозрою в "незаконній розвідувальній діяльності на території держави".

Про це йдеться в повідомленні Reuters з посиланням на заяву поліції.

"У п'ятницю, 21 вересня, поліція Норвегії затримала російського громадянина за підозрою в незаконній розвідувальній діяльності", - повідомили виданню в поліції. Чоловік буде перебувати під вартою протягом двох тижнів у зв'язку з наявним "ризиком знищення доказів".

Відомо, що громадянин РФ цього тижня відвідував семінар з питань діджиталізації у парламенті Норвегії.