У Норвегії затримали росіянина за підозрою у шпигунстві

23 вересня, 2018 - 18:32
У Норвегії в аеропорту Осло затримали громадянина РФ за підозрою в "незаконній розвідувальній діяльності на території держави".
Про це йдеться в повідомленні Reuters з посиланням на заяву поліції.
"У п'ятницю, 21 вересня, поліція Норвегії затримала російського громадянина за підозрою в незаконній розвідувальній діяльності", - повідомили виданню в поліції. Чоловік буде перебувати під вартою протягом двох тижнів у зв'язку з наявним "ризиком знищення доказів".
Відомо, що громадянин РФ цього тижня відвідував семінар з питань діджиталізації у парламенті Норвегії.