У Швейцарії проходить референдум щодо перевірки імпортних продуктів

У Швейцарії в неділю проходить референдум, на якому громадяни голосують з приводу двох окремих пропозицій – про посилення контролю імпорту продуктів харчування та про підтримку швейцарських фермерів.

Про це повідомляє Associated Press.

"У неділю в Швейцарії на референдумі голосують за вимогу до уряду сприяти продажу в країні більш якісних, екологічно чистих продуктів харчування. Зокрема, швейцарських інспекторів хочуть зобов’язати виїжджати за кордон для проведення перевірки якості продуктів", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, якщо закордонна продукція не відповідатиме швейцарським стандартам якості, її не можна буде імпортувати.

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