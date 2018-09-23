У швейцарському кантоні заборонили носити паранджу

У Швейцарії жителі кантону Санкт-Галлен висловилися на референдумі за заборону на носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя, якщо це "несе небезпеку".

Про це повідомляє видання Swissinfo.

Наголошується, що за відповідне рішення проголосувало 67% учасників референдуму. 33,5% висловилися проти заборони. Явка склала 35,8% від загальної кількості людей, які мають права голосу.

При цьому, в департаменті поліції і юстиції кантону Санкт-Галлена розповіли, що це голосування мало на що вплине, тому що, по-перше, в регіоні дуже рідко хто носить нікаб, а по-друге, умови заборони складно виконати.

Санкт-Галлен став другим швейцарським кантоном, жителі якого на референдумі підтримали цю правову норму, яку в народі називають "забороною на паранджу". У кантоні Тічино заборону було запроваджено в 2016 році. З тих пір штраф або попередження отримали менше 50 осіб, переважна більшість яких були футбольними фанатами.