У Telegram з'явився бот з надання безкоштовної правової допомоги

Новий сервіс у Telegram дає українцям можливість отримати безкоштовну юридичну консультацію, направляючи їхні запити до фахівців.

Розробник - юрист із Запоріжжя Володимир Голуб, передає Рубрика.

Telegram-бот "Мій Юрист" надає можливість людині обрати галузь права, в якій їй необхідна консультація, і поділитися своєю локацією, якщо вона хоче знайти юриста поблизу.

Бот, грунтуючись на цих даних, звертається із запитом до бази юристів, обирає найбільш підходящого фахівця і підключає його до чату з вами.

У юристів окремий бот - "Мій Клієнт". Спеціаліст реєструється в боті для надання консультацій, вказує галузі права, в яких він є фахівцем, своє місце роботи і посаду, і ділиться своєю локацією. Після реєстрації він потрапляє в базу.

Коли у клієнта виникає питання, бот “Мій Юрист” обирає з бази десять рандомних юристів, які знаходяться найближче по локації з клієнтом, і відправляє їм питання з кнопкою “відповісти”. Хто перший натисне на кнопку - той і підключиться до діалогу з клієнтом.

Щоб максимально скоротити час очікування консультації – бот кожні дві хвилини вибирає наступну десятку юристів за тими ж критеріями і відправляє їм питання. Цей процес завершується, коли хтось із юристів натисне кнопку “відповісти”.

Також сервіс передбачає рейтинг юристів. Клієнти можуть залишати відгуки у вигляді оцінок і бачити середню оцінку юриста, який відповідає на питання.

Бот також дає можливість поскаржитися і на недобросовісних юристів, і на хамовитих клієнтів. Користувачі, які отримають дві скарги, будуть обмежені у використанні сервісу.

Автор ідеї підкреслив, що проект є соціальним, тому користування ним - безкоштовне.