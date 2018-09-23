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Україна отримає автокефалію, - Варфоломій

23 вересня, 2018 - 19:31
Фото Reuters

Українська православна церква має отримати автокефалію, оскільки має на це право.

Таку думку під час літургії в церкві святого Фоки в Стамбулі висловив Вселенський патріарх, предстоятель Константинопольської православної церкви Варфоломій, повідомляє грецьке видання "Ekathimerini".

"Настав час Україні отримати статус автокефалії, який вона отримає, сподіваюся, попри існуючі реакції... і це станеться, тому що це право (української - ред.) церкви", - сказав патріарх, реагуючи на заперечення Російської православної церкви щодо статусу УПЦ.

Говорячи про критику з боку Росії щодо позиції Варфоломія про автокефалію УПЦ, патріарх заявив: "Ми не боїмося погроз".

Варфоломій додав, що екуменічний патріархат має право надавати автокефалію, як це було зроблено у низці церков, починаючи з Росії у 16 столітті.

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