Україна за 4 роки здійснила більше реформ, ніж за всю незалежність, - Порошенко

Петро Порошенко заявляє, що темп реформ в Україні не уповільнюватиметься.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом останніх чотирьох років Україна здійснила більше реформ, ніж протягом усього періоду її незалежності. Попереду ще багато роботи і ми не маємо наміру уповільнювати темп реформ", - наголосив Порошенко.

При цьому він підкреслив, що досягнення України відзначають і за кордоном, додавши, що, зокрема, авторитетне видання "Financial Times" свій матеріал зі спецвипуску про Україну зробило із заголовком: "Українські болючі реформи почали приносити плоди".