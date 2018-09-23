Україна за 4 роки здійснила більше реформ, ніж за всю незалежність, - Порошенко

23 вересня, 2018 - 14:02
Петро Порошенко заявляє, що темп реформ в Україні не уповільнюватиметься.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Протягом останніх чотирьох років Україна здійснила більше реформ, ніж протягом усього періоду її незалежності. Попереду ще багато роботи і ми не маємо наміру уповільнювати темп реформ", - наголосив Порошенко.
При цьому він підкреслив, що досягнення України відзначають і за кордоном, додавши, що, зокрема, авторитетне видання "Financial Times" свій матеріал зі спецвипуску про Україну зробило із заголовком: "Українські болючі реформи почали приносити плоди".
Джерело: День