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Українка виграла "срібло" чемпіонату Європи з настільного тенісу

23 вересня, 2018 - 22:50
Фото: Укрінформ

Українка Маргарита Песоцька стала срібною призеркою чемпіонату Європи-2018 з настільного тенісу в Аліканте (Іспанія).

У фіналі континентальної першості Песоцька поступилася представниці Польщі Лі Цянь – 2:4 (11:8, 12:10, 6:11, 6:11, 2:11, 2:11), повідомляє Укрінформ.

Песоцька втретє стала медалісткою чемпіонату Європи з настільного тенісу в одиночному розряді. У 2009 році в Штутгарті (Німеччина) Маргарита здобула “срібло”, а у 2011-му в Гданську (Польща) – “бронзу”.

Напомним, что українець став чемпіоном Європи з сучасного п’ятиборства.

Джерело: Укрінформ

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