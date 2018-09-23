Українські кораблі йдуть біля Керченського мосту у супроводі літака-розвідника США

Поблизу окупованого Росією Криму ідуть українські пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець". Їх супроводжує літак-розвідник Boeing RC-135V. Він належить військово-повітряним силам США з бортовим номером 64-14848

Про це повідомив Український мілітарний портал.

Літак-розвідник здійснює польоти поблизу Керченської протоки.

"Boeing RC-135 — сімейство великих розвідувальних літаків, які використовуються ВПС США та Королівськими ВПС Великої Британії для збору, обробки та передавання розвідувальної інформації. Польоти союзників здійснюються кожен день з моменту виходу наших кораблів з Одеси", - йдеться у повідомленні.

"Це, напевно, перший випадок, коли ВМС України почали не просто реагувати на дії та кроки росіян, а самі "задавати тон гри". Раніше наша позиція була пасивна і ми мусили грати у "їхню гру". Тепер же Росія має думати, який крок робити і що ж потім зробимо ми", – коментує ситуацію голова правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут.

Нагадаємо, Клімкін винесе на Генасамблею ООН питання блокування суден Росією.