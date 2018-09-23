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Український гімнаст Верняєв здобув золото і срібло на Кубку світу

23 вересня, 2018 - 13:23
Фото прес-служби НОК України

Олег Верняєв успішно повернувся до виступів за збірну України на етапі Кубка світу в угорському місті Сомбахтей, де завоював золоту і срібну медалі.

Про це повідомляє Sportarena.

Верняєв переміг в змаганнях на коні, набравши 14,65 очка. Також він став другим у вільних вправах з результатом в 14,05 очка. Його випередив лише ізраїльтянин Артем Долгопят.

Олег Верняєв є олімпійським чемпіоном та срібним призером Олімпійських ігор 2016, чемпіоном світу зі спортивної гімнастики.

Нагадаємо, український гімнаст пропустив більше півроку після операцій на плечі і нозі, але вже встиг перемогти в п'ятому турі Бундесліги.

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