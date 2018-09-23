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В Одесі стріляли у політичного активіста, він перебуває у важкому стані

23 вересня, 2018 - 09:10
Фото: Facebook/Олег Михайлик

В Одесі стріляли в політичного активіста, керівника міської організації партії “Сила людей” Олега Михайлика, він перебуває у важкому стані в лікарні.

Про це повідомив радник голови ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook. 

“До ГУНП надійшла інформація, що активіст Олег Михайлік отримав тілесні ушкодження при невстановлених обставинах в наслідок нападу, деякий час тому. Постраждалого направлено до лікарняного закладу де йому надається медична допомога”, — йдеться у повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції на чолі з керівництвом ГУНП. Поліцейські проводять заходи, направлені на встановлення осіб зловмисників. Подію кваліфіковано як замах на вбивство.

Нагадаємо, 31 липня було скоєно напад на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк: жінку облили кислотою.

Джерело: День

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