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В окупованому Армянську скасували введений через хімвикиди режим НС

23 вересня, 2018 - 16:55
Фото Reuters

В окупованому Армянську скасували режим надзвичайної ситуації, введений через погіршення екологічної ситуації в результаті викидів хімічних речовин на заводі Кримський титан.

Про це повідомив так званий "очільник адміністрації міста" Василь Теліженко, передає Інтерфакс.

Дітей почнуть повертати в місто 24-25 вересня.

Як повідомляла окупаційна влада, таке рішення було прийнято, оскільки "всі роботи, пов'язані з усуненням надзвичайної ситуації, проведені в повному обсязі".

Нагадаємо, що на заводі "Титанові інвестиції", розташованому на території окупованого Криму, відбулася техногенна аварія.

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