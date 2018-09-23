В окупованому Армянську скасували введений через хімвикиди режим НС

23 вересня, 2018 - 16:55
В окупованому Армянську скасували режим надзвичайної ситуації, введений через погіршення екологічної ситуації в результаті викидів хімічних речовин на заводі Кримський титан.
Про це повідомив так званий "очільник адміністрації міста" Василь Теліженко, передає Інтерфакс.
Дітей почнуть повертати в місто 24-25 вересня.
Як повідомляла окупаційна влада, таке рішення було прийнято, оскільки "всі роботи, пов'язані з усуненням надзвичайної ситуації, проведені в повному обсязі".
Нагадаємо, що на заводі "Титанові інвестиції", розташованому на території окупованого Криму, відбулася техногенна аварія.