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В Україні до Європейського тижня мобільності приєднались 48 міст

23 вересня, 2018 - 16:05
Фото з відкритих джерел

22 вересня в усьому світі відзначають День без авто, який завершає Європейський тиждень мобільності (ЄТМ).

В Україні до ЄТМ приєднались 48 міст, зокрема в 11 територіальних громадах, передає Рубрика.

ЄТМ – це загальноєвропейська ініціатива з популяризації сталих видів транспорту, яка заохочує в рівній мірі враховувати потреби пішоходів, велосипедистів та автомобілістів. Щороку з 16 по 22 вересня його святкують у понад двох тисячах міст і сіл Європи та світу, щоб показати, що використання приватних автомобілів потрібно зменшувати, а використання громадського транспорту і велосипедів – збільшувати.

Цьогорічна тема ЄТМ – “Мультимодальність”, а гасло – “Поєднуй та Подорожуй!” (“Mix and Move!”). Це означає, що, поєднуючи в повсякденному житті сталі види транспорту, ми можемо економити кошти, позитивно впливати на навколишнє середовище та стати щасливішими.

Кілька років поспіль Європейський тиждень мобільності в Києві організовує громадська організація “Асоціація велосипедистів Києва”.

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