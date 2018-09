Японія відправила на МКС прототип першого космічного ліфта

Японія запустила на Міжнародну космічну станцію космічну вантажівку HTV-7, яка має доставити корисний вантаж, нові необхідні для життя астронавтів літій-іонні батареї та прототип першого космічного ліфта.

Про це повідомляє NASA.

