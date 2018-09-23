Японія відправила на МКС прототип першого космічного ліфта

Японія запустила на Міжнародну космічну станцію космічну вантажівку HTV-7, яка має доставити корисний вантаж, нові необхідні для життя астронавтів літій-іонні батареї та прототип першого космічного ліфта.

Про це повідомляє NASA.

At 1:52pm ET, a Japanese cargo ship loaded with 5+ tons of supplies, water, spare parts and @ISS_Research experiments successfully lifted off to the @Space_Station. It’s scheduled to arrive at the orbiting laboratory on Thursday, Sept. 27. Read more: https://t.co/1HHT4F7Woz pic.twitter.com/zwp4pVpAfa

— NASA (@NASA) September 22, 2018

Ракета-носій класу H-IIB з вантажівкою HTV-7 на борту стартувала з космічного центру Японії увечері 22 вересня.

На HTV-7 вантаж розмістили у двох відділеннях. В одному з них — подвійний наносупутник STARS-Me. Він складається з двох супутників, з’єднаних 10-метрових тросом, який має розмотатися після запуску з МКС. Після цього спеціальний контейнер має переміщуватися уздовж натягнутого тросу. Саме так учені планують протестувати прототип міні-космічного ліфту.

Тестовий ліфт виглядає як коробка розміром 6х3х3 сантиметрів. Якщо вченим вдасться запустити його в космосі — це дасть підтвердження тому, що сама ідея ліфту в невагомості може існувати.

За експериментом спостерігатимуть з камер супутників. Утім, ідея проекту ще далека від кінцевої мети справжнього великого космічного ліфту. Учені гадають, що його можна буде втілити в життя щонайменше до 2050 року та згодом не лише ракетами відправляти людей у космос.

Уперше ідею космічного ліфту висунув російський вчений Костянтин Циолковський в 1895 році. З того часу вчені замислюються над розробкою технологій, які на сьогодні досі не дозволяють створити такий ліфт.