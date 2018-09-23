ЄС оцінила якість роботи НАБУ

У Євросоюзі вважають, що НАБУ є прикладом для подібних інституцій в країнах ЄС.

Про це сьогодні в ході відкритого діалогу "ДумкоFest.Антикорупція" заявила керівник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні Ека Ткешелашвілі, передає РБК-Україна.

За словами Ткешелашвілі, НАБУ є прикладом для подібних інституцій в країнах ЄС.

"На підставі об'єктивного аналізу, який зробили колеги з Євросоюзу і колеги з американської сторони, у тому числі і з ФБР, у співпраці з НАБУ, це аналіз якості, незалежності цієї організації у непростому середовищі, де вони повинні працювати, цей рівень дуже високий - рівень незалежності, рівень якості, яку надає українському суспільству така організація, як НАБУ, воно стає прикладом для багатьох організацій європейських країн, в тому числі, в частині якості, незалежності і доброчесності роботи", - сказала Ткешелашвілі.

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