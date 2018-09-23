З військових складів України 20 років викрадали запчастини та передавали в РФ, — прокуратура

Зі складів українських військових частин протягом останніх 20 років викрадали запчастини та комплектуючі для бойової техніки. Обладнання передавали до Росії, або ж його використовували бойовики на Донбасі проти української армії.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури.

У цій справі затримали одного з братів-організаторів схеми викрадання запчастин. Слідчі викрили канал постачання запчастин та комплектуючих до ракетних системи до Росії. Їх або викрадали зі складів, або знімали з бойової техніки.

За оперативною інформацією, вилучене обладнання протягом 20 останніх років викрадалося зі складів військових частин та знімалося з бойової техніки, що буде перевірено у ході подальшого проведення досудового розслідування. Виготовлена з встановленням комплектуючих українського виробництва зброя призначалася для подальшого використання її проти українських військових формувань та державних силових структур під час проведення Операції об’єднаних сил на Сході України. Таким чином, зрадники України діяли з метою сприяння діяльності терористичним організаціям "ДНР" та "ЛНР".

Під час обшуків у підозрюваних прокуратура виявила документи, чорнові записи та листування з замовниками з Росії.

Затриманому повідомили про підозру та взяли під варту. Другого брата, який причетний до цієї схеми, оголосили в розшук.

Нагадаємо, українці офіційно мають близько мільйона одиниць зброї.