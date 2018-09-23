За добу бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил російські окупанти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому п'ять разів ворог застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою.

“Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Новолуганське, Шуми, Новоселівка Друга, Піски, Мар’їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. З мінометів 82-го калібру ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил на Світлодарському напрямку поблизу Новолуганського та на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Гнутове. Міномети 120-го калібру противник застосував також на Приазов’ї, обстрілявши позиції підрозділів українських військ біля Широкиного. Вогневий наліт із застосуванням мінометів обох калібрів окупантами був здійснений на Маріупольському напрямку по опорному пункту наших військ поблизу Лебединського. Також по захисниках Лебединського та Гнутового російсько-окупаційні війська застосували озброєння бойових машин піхоти”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

В ході бойових дій втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

За даними розвідки, протягом доби 7 бойовиків поранено.