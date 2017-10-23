95% виборців італійської Ломбардії проголосували за автономію

На референдумах, що проходили у неділю, мешканці італійських північних областей Венето і Ломбардії висловилися за розширення регіональної автономії, повідомляє La Stampa.

За попередніми результатами, на референдумі у Венето близько 98% виборців висловилися за автономію, 2% - проти. В голосуванні взяли участь 59,7% виборців. Референдум у Венето передбачав мінімальний поріг явки у 50% плюс один виборець з тих, хто має право голосу, передає Укрінформ.

У Ломбардії 95% виборців, які прийшли на дільниці, також виступили за автономію області від центрального уряду. Проти проголосували 3% виборців. Явка на референдумі становила близько 40%, у цьому регіоні порогу явки не було.

Ні Ломбардія, ні Венето не зверталися до виборців з проханням розглянути питання незалежності від решти Італії.

Влада обох регіонів, в яких керує правопопулістська "Ліга півночі", після референдумів мають намір домагатися від Рима скорочення наполовину внесків до бюджету, а також розширення повноважень в сферах екології, охорони здоров'я, освіти та інфраструктури.

Вони також хочуть отримати право самостійно вирішувати питання безпеки та імміграції, проте для цього необхідна зміна конституції.

Незважаючи на те, що референдум носять необов’язковий характер, оглядачі розглядають їх як серйозну загрозу для влади Риму. Уряд навряд чи зможе ігнорувати волевиявлення двох регіонів, які дають 30% ВВП країни і де проживають майже чверть виборців.

Нагадаємо, відповідно до статті 116 Конституції Італії п'ять регіонів країни - Сардинія, Сицилія та прикордонні північні Фріулі-Венеція-Джулія, Трентіно-Альто-Адідже і Валле д'Аоста мають "особливі форми та умови автономії згідно зі спеціальними статутами, схваленими конституційними законами".