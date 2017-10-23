Аваков анонсував зміни в законодавстві після резонансної ДТП в Харкові

Кабмін запропонує Верховній Раді внести ряд правок до законодавства через збільшення кількості аварій на дорогах.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи смертельну ДТП в Харкові, пише 112 Україна.

"Законодавча норма, яку ми запропонуємо, вона буде стосуватися 5-6 пунктів, в тому числі деякі з цих норм знаходяться в парламенті, що стосуються фото і відеофіксації", - пояснив він.

Міністр також підкреслив, що в нинішньому році кількість ДТП, в тому числі з летальним результатом, збільшилася на 13%.