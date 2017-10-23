Бойовики обстріляли Мар'їнку, - прес-центр

Бойовики сьогодні близько 17:00 обстріляли Мар'їнку в Донецькій обл. в результаті був поранений боєць ВСУ.

Про це повідомив прес-центр АТО.

"Близько 17 годин ворог зі стрілецької зброї обстріляв наші укріплення в районі Мар'їнки. Українські воїни відповіли симетрично і оперативно примусили найманців до тиші. На жаль, в результаті цього протистояння отримав поранення один військовослужбовець сил АТО", - заявили в штабі.

У штабі також зазначили, що на приморському напрямку була зафіксована найбільша активність бойовиків.

Вночі бойовики двічі стріляли з мінометів калібру 82 мм по захисникам Широкіного, вдень підступи до цього селища потрапили під гранатометний вогонь.

Також факт застосування ворогом протитанкового гранатомета зафіксований біля Водяного.

Під час всіх вогневих провокацій з боку бойовиків українські військові застосовували зброю на ураження, інформують у штабі.