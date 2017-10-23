Чинний президент Словенії виграв перший тур виборів

Чинний президент Словенії Борут Пахор виграв перший тур виборів глави держави, проте він не зміг набрати більше половини голосів виборців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

За результатами підрахунку 99,9% голосів, за Пахора, який вважався фаворитом виборів за даними соцопитувань, проголосували 47,07% виборців.

Другим став основний конкурент Пахора - колишній комедійний актор, а тепер мер міста Камнік Мар'ян Шарец, який отримав 24,97% голосів голосів.

Явка виборців на виборах була досить низькою - 43,57%, недійсними визнали 5,5% бюлетенів.

Другий тур виборів президент Словенії відбудеться 12 листопада.

Роль президента у Словенії здебільшого церемоніальна, основну владу має прем’єр-міністр.

Але президент очолює армію, а також висуває кандидатів на кілька високих посад, включаючи голову центрального банку.