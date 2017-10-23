До 2020 року ЗСУ повністю перейдуть на стандарти НАТО, - Муженко

Процес переходу ЗСУ на стандарти НАТО розпочався і має закінчитися до кінця 2020 року. Про це у інтерв'ю Голосу Америки сказав начальник Генштабу України Віктор Муженко, передає УНН.

"Що стосується стандартів НАТО ми зараз задекларували дійсно таке амбіційне завдання, воно визначено у стратегічному оборонному бюлетені - до кінця 2020 року перехід на стандарти НАТО. Процес розпочався. Він продовжується, переходимо на стандарти, відпрацьовуємо відповідні стандарти, але вже з урахуванням, в тому числі і українського досвіду, бойового досвіду", - сказав Муженко.