Доба в АТО: сепаратисти 12 разів порушили режим тиші, 1 воїн ЗСУ поранений

Минула доба у районі проведення АТО завершилась без суттєвих змін в обстановці. Противник й надалі поодиноко обстрілював позиції української армії на усіх напрямках, застосовуючи переважно піхотне озброєння, повідомляють у Міноборони.



Так, на Донецькому напрямку, під вогонь ворожих гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї наприкінці доби потрапили наші опорні пункти біля Авдіївки та шахти Бутівка. А з протитанкових гранатометів і озброєння БМП окупанти понад годину били на підступах до Кам’янки.



На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети неподалік Широкиного та Старогнатівки, а гранатомет — поблизу Водяного.



Ввечері на луганському напрямку проросійські найманці майже півтори години обстрілювали з 82-міліметрових мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів наших захисників у районі Кримського.



Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 12 разів порушили режим тиші. У відповідь на провокації наші бійці 8 разів застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок бойових дій один військовослужбовець сил АТО отримав поранення.