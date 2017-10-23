Ердоган: Членство Туреччини в ЄС може вирішити хронічні проблеми блоку

Повноцінне членство Туреччини у ЄС здатне вирішити хронічні проблеми блоку.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet daily news.

За його словами, Анкара очікує від європейських лідерів припинення критики на адресу Туреччини і повернення до здорового глузду.

"Європа без Туреччини означатиме самотність, відчай і внутрішні конфлікти. Туреччина не потребує Європи, але Європа потребує Туреччини. Вони не хочуть цього визнавати, але вирішення європейських хронічних проблем полягає у повноцінному членстві Туреччини у ЄС" - вважає Ердоган.