Google запустив в Пуерто-Рико повітряні кулі, що роздають інтернет

Google уклала партнерство з урядом острова Пуерто-Рико, американською владою і оператором AT & T, щоб провести екстрений інтернет-зв'язок у найскладніші частини регіону.

Про це повідомляє Medium.

Для проведення інтернет-зв'язку компанія запустила кулі Project Loon, розроблені в Google X.

Повітряні кулі Google підтримують базові функції - пересилання повідомлень і доступ до інтернету, але тільки на смартфонах з LTE. У Пуерто-Рико компанія вперше використала алгоритми машинного навчання, щоб управляти синхронізацією куль і утримувати їх над островом.

Глава Project Loon Аластар Вестгарт (Alastair Westgarth) також зазначив, що систему ще жодного разу не розгортали так швидко, і подякував усім компаніям, які взяли участь у проекті. Вестгарт додав, що компанія планує продовжувати поставляти інтернет-зв'язок до регіонів, які цього потребують.

20 жовтня Apple в партнерстві з оператором AT & T активувала мережі LTE Band 8 в Пуерто-Ріко і на кулях Project Loon. Вони не були ліцензовані на території острова, проте уряд схвалив цю ідею. За допомогою активації Band 8 Apple дасть власникам iPhone можливість підключитися до інтернету з куль Google. Крім того, завдяки оновленій мережі з'єднання буде краще розподілятися між користувачами, а його дальність збільшиться.