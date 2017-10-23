Гройсман і Трюдо зустрінуться 31 жовтня

Прем'єр-міністри Канади і України 31 жовтня проведуть робочу зустріч в Оттаві.

Про це йдеться в повідомленні на сайті прем'єра Канади.

"Прем'єр-міністр Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що 31 жовтня зустрінеться з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом в Оттаві", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в ході зустрічі Джастін Трюдо і Володимир Гройсман вивчать шляхи поглиблення співробітництва між Канадою та Україною, в тому числі через торговельні та ділові можливості, сформовані в рамках вступившого в силу Угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

"Канада і Україна мають довгу історію дружби, створену через покоління сімейних зв'язків і загальних цінностей. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з прем'єр-міністром Гройсманом, щоб обговорити, як ми можемо працювати разом, щоб побудувати більш процвітаючий і безпечне майбутнє для наших країн", - заявив Трюдо.

Крім того, Трюдо підтвердив незмінну підтримку України, її суверенітету і територіальної цілісності з боку Канади.