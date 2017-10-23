Гриневич: Закон про освіту передбачає індивідуальний підхід до кожної нацменшини

Новий закон "Про освіту" передбачає індивідуальний підхід до кожної нацменшини і залежатиме від особливостей меншини та її педагогічних потреб.

Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, повідомляється на сайті МОН.

"У кожної меншини буде індивідуальний підхід, який залежатиме від особливостей меншини та її педагогічних потреб", - заявила міністр.

Гриневич пояснила, що в законі також передбачається співвідношення вивчення предметів "60 на 40", де 60% часу відводиться на вивчення предметів державною мовою, а 40% - рідною мовою. Передбачається, що кількість предметів, які вивчаються українською мовою, поступово зростатиме з 5-го класу і доходитиме до співвідношення 60 на 40 у 10-му класі.

Нагадаємо, що Україна та Польща підписали угоду про мову навчання нацменшин.