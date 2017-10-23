Human Rights Watch закликала Францію припинити продаж зброї Єгипту

Припинити ігнорування порушення прав людини у Єгипті, та будувати двосторонні відносини, зокрема у сфері постачання озброєнь, на ключових засадах захисту прав людини. З такими вимогами до Франції виступила міжнародна правозахисна організація вимагає від французького уряду Human Rights Watch. Відповідну заяву опублікували на сайті організації.

«Франція повинна припинити ігнорувати серйозні зловживання, включаючи широкомасштабне та систематичне застосування катувань службами безпеки Єгипту, що, ймовірно, є злочином проти людства», - наголошується в заяві.

Організація розповсюдила звернення напередодні зустрічі президента Франції Емануеля Макрона з президентом Єгипту Абд аль-Фаттахом аль-Сісі в Парижі, передає Укрінформ.

«Зустріч повинна стати можливістю переглянути економічну, безпекову і військову підтримку Францією єгипетського уряду, аби зробити його залежним від реальних покращень прав людини», - йдеться в заяві.

Human Rights Watch наголошує на тому, що за часів правління президента Франсуа Олланда, Франція поставила Єгипту військової техніки на мільярди доларів, але при цьому рідко критикувала серйозні порушення у сфері захисту прав людини.