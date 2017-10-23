Канцлер Німеччини не поспішає вітати переможців виборів у Чехії, - представник

Андрій Бабиш, партія якого ANO перемогла на парламентських виборах, що відбулися 20-21 жовтня в Чехії, досі не отримав привітань від німецької канцлерки Ангели Меркель. Про це сказав офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, повідомляє Укрінформ.

«Вона ще не привітала, ми хочемо зараз почекати формування уряду», - зауважив представник Меркель.

Він сказав, що федеральний уряд взяв до відома «істотні зміни у вподобаннях чеських виборців». Для європейських партнерів Чехії залишається тепер чекати формування уряду, зазначив Зайберт.

При цьому він запевнив, що Чехія була і буде важливим партнером в ЄС і НАТО, і лідер ANO Бабиш послався на це після оголошення результатів виборів. У Берліні виходять з того, що й співпраця між Німеччиною і Чехією залишатиметься тісною, конструктивною і довірчою.