Каталонія відмовилася виконувати розпорядження Мадрида в рамках обмеження автономії

Влада Каталонії відмовилася виконувати розпорядження Мадрида щодо обмеження автономії регіону, повідомляє ВВС.

За словами представника уряду Каталонії Рауля Ромеви, каталонська влада не буде виконувати накази іспанського уряду в рамках відновлення контролю над регіоном.

Чиновник зазначив, що центральний уряд виступає проти волі каталонців, які проголосували за незалежність.

"Як може Євросоюз змиритися з цією ситуацією? Як демократія ЄС може зберегтися, якщо вони дозволять цьому статися?", - прокоментував він рішення Мадрида обмежити автономію Каталонії.

Ромева додав, що влада Каталонії і каталонці докладуть усіх зусиль, щоб Мадрид не зміг скасувати автономію регіону.