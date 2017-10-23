Компанія Blue Origin готується до запуску космічної ракети з туристами на борту

Компанія Blue Origin успішно провела вогневе випробування двигуна BE-4 для суборбітальних космічних польотів.

Відзначається, що цей двигун - ключова частина майбутньої ракети, пише Futurism.

BE-4 працює на рідкому кисні і рідкому метані в якості окислювача і палива. Двигун пропрацював на половині своєї потужності протягом трьох секунд. Розробники припускають, що BE-4 буде багаторазовим, передає Укрінформ.

"Величезне досягнення команди Blue Origin, дуже важливий крок!", - написав глава компанії Blue Origin, засновник концерну Amazon Джефф Безос.

Двигун BE-4 призначений для ракети-носія New Glenn. Також Blue Origin має намір продавати цей двигун стороннім компаніям. Багато ЗМІ називають BE-4 заміною російським двигунам РД-180.

Компанія Blue Origin планує свій перший безпілотний запуск до кінця 2018 року. Це буде останній етап підготовки до старту суборбітальної ракети New Shepard з космічними туристами на борту.