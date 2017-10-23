Конституційний суд обере нового голову 2 листопада

23 жовтня, 2017 - 11:57
Вибори нового голови Конституційного суду України (КСУ) відбудуться 2 листопада. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті КСУ.
У порядку денному спеціального пленарного засідання Конституційного суду на 2 листопада зазначено, що голосування заплановане на 10:00.
Нагадаємо, до цього вибори нового голови КСУ пройшли 19 травня. За результатами таємного голосування ніхто з кандидатів не зумів отримати більшість голосів.
З 6 червня обов'язки голови Конституційного суду виконує найстарший суддя Віктор Кривенко.
Джерело: 112 Україна