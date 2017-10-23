Київ посів друге місце у рейтингу міст з найдорожчою орендою житла

Київ став другим містом у рейтингу найдорожчих міст за вартістю оренди житла, поступившись лише столиці Венесуели Каракасу.

Про це йдеться в рейтингу Bloomberg.

Згідно з цим рейтингом, оренда житла в Києві обходиться в середньому в $609, що становить дві середні місячні зарплати ($286) За цим показником Київ випереджає лише Каракас, де оренда житла обходиться в 14 місячних зарплат.

У десятку міст з найменш доступним житлом також увійшли Буенос-Айрес (5-те місце), Москва (7-ме місце), Пекін і Шанхай (9-те і 10-те місця). Лондон став найдорожчим для проживання містом в Західній Європі.