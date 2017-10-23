"Київводоканал" тимчасово відключить воду мешканцям низки вулиць

Київводоканал повідомив про тимчасове припинення водопостачання мешканцям низки вулиць столиці.

Через ремонтні роботи в районі вулиць Богатирської та Лугової може бути відключене водопостачання 23 жовтня з 9:30 до 6:00, 24 жовтня. Також водопостачання буде відключене за такими адресами:

24 жовтня з 10:00 до 21:00 води не буде на вулиці Тверський тупик, 5А, 6/8, 7, 9, 10. Того ж дня з 10:00 до 23:00 без води тимчасово залишаться мешканці вулиці Велика Васильківська, 36, 36 Б, 38, 38 А, 38 Б, 40, 42, 42 А, 42 Б, 44, 46, 48/18.

"26 жовтня з 9:00 до 19:30 – вулиця Борщагівська, 210, 212/41, вулиця Західна, 14, 11, 12. Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою", - сказано у повідомленні.