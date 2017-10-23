Львів та Варшаву з’єднають євроколією вже у 2018 році, - Парубій

Протягом 2018 року може бути побудована євроколія, що з’єднає Львів зі столицею Польщі. Про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, повідомляє з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури "Еспресо". "

Сьогодні ми говорили про будівництво євроколії від кордону до Львова, що дасть нам можливість з'єднати Львів і Варшаву залізничним сполученням. Попередньо ми плануємо, що кінцева зупинка буде в Брюховичах, де людина може зайти, пройти паспортний контроль і без зупинки їхати до Варшави", - сказав Парубій на брифінгу за підсумками конференції парламентських традицій в Центральній і Східній Європі.

Нагадаємо, в Мінінфраструктури Польщі обговорили будівництво 2 україно-польських транспортних коридорів.