На Мальті тисячі демонстрантів вийшли на акцію через вбивство журналістки

Великий протест відбувся у неділю, 22 жовтня, біля штаб-квартири поліції Мальти. Спершу демонстранти пройшли маршем від міських воріт по Республіканській вулиці, після чого влаштували "мовчазний протест" біля штаб-квартири поліції, пише Depo.UA.

Демонстранти вимагали справедливого розслідування убивства журналістки. Зокрема, вони закликали до негайної відставки очільника поліцейського відомства та генерального прокурора.

Люди сіли посеред дороги, розгорнувши знамено, яке висміювало керівника поліції, та вигукували "Справедливість, справедливість". Деякі протестувальники розвішали банери "Мальта – мафіозна держава".

Організувала маніфестацію Мережа громадянського суспільства, однак її підтримали також представники політичних партій.

На акції помітили і президента країни Марі-Луїз Колейро Прека. Прем'єра Джозефа Муската, якого убита журналістка звинувачувала в корупції, на демонстрації не було.

Нагадаємо, уряд Мальти оголосив 1 млн євро нагороди за інформацію про вбивство журналістки.