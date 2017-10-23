На Вінниччині з’явилася мобільна бібліотека

Для розвезення книг по селах Вінницького району, де має стаціонарних бібліотек, закупили спеціальний бібліобус. Працюватиме бібліотека на колесах за графіком. У населені пункти виїжджатиме чотири рази на тиждень. Бібліотекарі привозитимуть в села сучасну літературу та книги за індивідуальним замовленням читачів. Першими послуги мобільної бібліотеки оцінили жителі села Зарванців. На цьому тижні бібліотека на колесах відвідає села Березино, Майдан, Лисогора та Ксаверівка.

«Проект «Мобільна бібліотека» був започатковано ще у 2015 році. У 2016-му для реалізації проекту влада Вінницького району виділила кошти на придбання транспорту. Цього року автомобіль нарешті закупили, облаштували його стелажами і книгами, – розповідає директор централізованої бібліотечної системи Вінницького району Тетяна Мазур. – Пересувна бібліотека дозволить вирішити низку питань, одне з них – зберегти читачів. Адже упродовж 15 років у нашому районі щороку закривається та чи ніша бібліотека. Нині діючими залишилися лише 33 заклади. 14 сіл взагалі не мають стаціонарних бібліотек. Фінансування обмежене, а тому радіємо кожній новій книжці і успішному проекту».

Бібліобус укомплектований стелажами з книгами, має комп’ютер з виходом в Інтернет, стаціонарні місця для відвідувачів, комплект меблів і тент для роботи влітку. На стелажах розміщена здебільшого художня література різних жанрів – фантастика, казки, романи, а ще газети й журнали. Завідувачка пересувної бібліотеки Марія Різник каже, що послуги для відвідувачів безкоштовні. Взимку в автомобілі буде тепло і читачі матимуть можливість у комфорті обрати собі ту чи іншу книгу.

«Мобільна бібліотека в першу чергу розрахована на дітей та підлітків. Її фонди складають понад 400 видань. Кожен читач матиме свій формуляр, зможе брати наявні книги або ж замовляти. Коли приїжджатимемо наступного тижня, обмінюватимемо на інші видання. Головна місія – зробити літературу доступною для усіх. Якщо в селі живе людина з інвалідністю, яка хоче читати, то мобільна бібліотека приїде до неї, бо так буде правильно, – запевняє Марія. – Усі громадяни повинні мати рівний доступ до інформаційних, культурних, освітніх послуг незалежно від місця проживання. Також бібліобус працюватиме як інформаційний, консультативний, освітній дитячий центр. А в майбутньому стане майданчиком для проведення культурно-масових заходів і майстер-класів».

Вінницький бібліобус поки що єдиний в Україні. Подібні мобільні бібліотеки, попри стрімкий розвиток електронних книгозбірень, досить успішно функціонують у багатьох європейських країнах.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина, фото надано автором