НАБУ провело обшук в кабінеті мера Одеси Труханова, - ЗМІ

У понеділок, 23 жовтня, детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшук в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

При цьому співрозмовник не виключає, що НАБУ провело або проводить слідчі дії також у нього вдома.

У той же час, згідно з наявною інформацією, сам Труханов зараз знаходиться в Одесі, проте його точне місцезнаходження невідомо.

Як зазначається, на початку жовтня 2017 року під час візиту до Києва він відвідував офіс НАБУ.

За деякими даними, Труханова було викликано в НАБУ у зв'язку з розслідуванням придбання будівлі для централізованого розміщення підрозділів Одеської міськради.