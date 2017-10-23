Набула чинності заборона на продаж алкоголю в київських МАФах

Заборона на продаж алкоголю в київських кіосках набула чинності 19 жовтня. Про заборону, що стосується столичних МАФів, повідомив нардеп Дмитро Білоцерківець на особистій сторінці в Facebook.

"Набуло чинності фінальне рішення Київради, яке остаточно і безповоротно обмежує продаж алкоголю в МАФах столиці", - повідомив нардеп.

З дозволеного функціоналу МАФів виключили пункт "продаж алкоголю", передає УНН.

"Єдине, де не врегульовано питання продажу алкоголю в МАФах (через специфіку законодавства), це там, де є оренда землі, а це ринки і стара оренда під МАФи, яка ще не закінчилася і не продовжується Київрадою, в процентному співвідношенні таких випадків в загальній масі близько 10%", - зазначив Д.Білоцерківець.

Депутат також закликав киян повідомляти про порушників.

Нагадаємо, у вересні Київрада повторно заборонилп продаж алкоголю в МАФах.

У квітні 2016 року Київрада вже приймала рішення про заборону продажу алкоголю в МАФах. Однак, згодом, через суд, підприємці домоглися його скасування.