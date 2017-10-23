Обов’язки президента Молдови виконуватиме спікер парламенту

Указ про призначення міністра оборони Молдови замість президента країни Ігоря Додона підпише спікер парламенту Андріан Канду.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на прес-службу парламенту.

Указ про призначення головою Міноборони Еуджена Стурзи, кандидатуру якого двічі відкинув Додон, може бути підписаний вже завтра, 24 жовтня.

У прес-службі парламенту Молдови повідомили, що Канду може підписати указ про призначення Стурзи 24 жовтня.

До цього часу з адміністрації президента в парламент мають надійти всі необхідні, відповідно до процедури, документи.

Якщо указ буде підписаний, в той же день Стурза може принести присягу і вступити на посаду.

Нагадаємо, що Додон вимагає розпуску парламенту через "узурпацію влади".