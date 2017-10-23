Один з енергохолдингів почав поставляти в Україну вугілля зі США

Для покриття дефіциту палива на опалювальний сезон, енергохолдинг ДТЕК почав поставляти в Україну вугілля зі США. Найближчим часом ДТЕК здійснить поставку перших 150 тис. тонн вугілля марки "Г" зі США, передають "Українські новини".

У компанії наголошують, що ця поставка дозволить скоротити в Україні дефіцит марки "Г", що виник в результаті підвищеного відпуску електроенергії на ТЕС, що працюють на газовій групі вугілля, що стало наслідком введення блокади й втрати антрацитових шахт на тимчасово неконтрольованій території.

Прибуття в Україну першого балкера з 75 тис. тонн вугілля зі США очікується на цьому тижні. Ресурс направиться на Ладижинську й Запорізьку ТЕС, передає "Еспресо".

"Рішення почати імпорт марки "Г" зі США було прийнято з урахуванням державної політики з диверсифікованості джерел дефіцитного палива. Американські постачальники працюють ефективно й надійно. Тому ми почали працювати з американським ресурсом. При цьому для ДТЕК пріоритетом залишається розвиток власного видобутку. Імпорт - тимчасове рішення", - повідомив комерційний директор "ДТЕК Енерго" Віталій Бутенко.

У компанії нагадують, що ДТЕК уже імпортував вугілля марки "Г" в опалювальному сезоні 2016-2017 рр. Тоді для покриття тимчасової нестачі ресурсу компанія закупила в Польщі 137 тис. тонн вугілля марки "Г".