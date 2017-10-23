Поліція Ізраїлю заарештувала 51 палестинця

Затриманого поліцією Ізраїлю 51 палестинця підозрюють у причетності до терористичних дій у великомасштабних сутичках у східному Єрусалимі, під час яких група осіб кидала каміння та бомби у силовиків, передає I24news.

В операції із затримання підозрюваних взяли участь більше сотні правоохоронців та співробітники прикордонної поліції. Під час рейду поліція перевіряла домівки підозрюваних осіб.

Операція, згідно із заявою правоохоронців, націлена на "рішуче приглушення осіб, які беруть участь у кримінальних, терористичних злочинах, у громадських заворушеннях, а також на поліпшення якості життя для добропорядних та законослухняних громадян Єрусалима".