Посли G7 привітали прийняття медреформи і очікують імплементації

Прийняття Верховною Радою законопроекту щодо реформи охорони здоров'я є важливим кроком вперед, зараз необхідно забезпечити її імплементацію. Про це йдеться в опублікованому на сайті посольства Італії в Україні заяві послів G7, передає УНН.

"Ми вітаємо прийняття в Раді законопроекту про реформу охорони здоров'я і сподіваємося на її швидке впровадження. Це законодавство є важливим кроком вперед і покликане забезпечити поліпшення медичного обслуговування для всіх українців, забезпечити ефективну первинну медико-санітарну допомогу і викорінити корупцію", - йдеться в заяві.

"Це досягнення є всього лише першим кроком і для забезпечення його повної імплементації потрібна велика робота. Важливим буде забезпечення виділення достатнього фінансування сектора охорони здоров'я і забезпечення необхідної підтримки Міністерству охорони здоров'я. "Велика сімка" продовжить підтримку реформ в Україні", - додали посли G7.