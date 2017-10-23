Прем'єр Японії заявив про проведення жорсткої політики щодо КНДР

23 жовтня, 2017 - 11:31
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе пообіцяв "рішуче боротися" з діями Північної Кореї після перемоги його партії на парламентських виборах.
"Як я обіцяв під час виборів, моїм безпосереднім завданням буде жорсткий підхід до КНДР. Це передбачає рішучу дипломатію", - сказав він, пише ВВС.
Нагадаємо, в неділю, 22 жовтня, в Японії відбулися дострокові парламентські вибори.
За попередніми даними екзит-полів, лідирує Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе.
Ліберально-демократична партія і її молодший коаліційний партнер (партія Нова Комейто) разом отримали понад 300 з 465 місць в нижній палаті парламенту.
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