Причина масового отруєння у львівському ресторані - золотистий стафілокок

«День» уже повідомляв про те, що після частування 14, 15 і 16 жовтня у ресторані «Панська чарка» до медзакладів Львова та області із симптомами гострого харчового отруєння звернулися 25 осіб (у тім числі – 2 дітей).

Сьогодні заступник директора ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олег Когут оприлюднив причину нездужання відвідувачів «Панської чарки»: на лікарняні ліжка інфекційних відділень львів’ян вклав золотистий стафілокок. Небезпечну бактерію виявлено у рибних та м'ясних стравах, також – кондитерських виробах.

Як розповіла «Дню» речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська, через масове отруєння у «Панській чарці» відкрито кримінальне провадження за ст.325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Стосовно стану здоров’я потерпілих, то, за словами завідувача кафедри інфекційних хвороб Львівського медичного університету Олександра Зінчука, у стаціонарі ще отримують терапію 14 гостей «Панської чарки», і серед них – двоє діток. Скільки часу триватиме лікування, залежатиме від результатів додаткових обстежень та, головне, від стану пацієнтів.

Варто додати, що за останній місяць це вже друге масове отруєння у Львові. Трохи більше місяця тому, 21 вересня, унаслідок вживання неякісної риби гарячого копчення, придбаної на Привокзальному ринку, по термінову медичну допомогу звернулася 71 особа. Тоді усім отруєним виставили діагноз «сальмонельоз».

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів