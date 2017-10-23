Пристайко обговорить із представником Угорщини євроінтеграцію Києва

Глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко обговорить із постійним представником Угорщини при Альянсі ставлення Будапешта до євроатлантичної інтеграції Києва на тлі заяв угорських політиків про намір блокувати європейські перспективи держави. Про це посол України при НАТО розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Є один конкретний союзник, поведінка якого мене турбує. Зокрема, йдеться про відкриту заяву міністра закордонних справ Угорщини про намір блокувати Україну в Європейському Союзі. Я не чув від угорського міністра позицію щодо НАТО", - сказав Пристайко.

Він повідомив, що зустрінеться у понеділок із послом Угорщини при НАТО.

"Я сподіваюся, що наші угорські колеги розуміють, що виносити двосторонні питання на рівень такої важливої безпекової організації, як НАТО, це не зовсім коректно", - додав посол.

Нагадаємо, Угорщина обіцяє блокувати будь-яке зближення України та ЄС через закон про освіту.